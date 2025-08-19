Selvaggia Lucarelli distrugge Fedez dopo il suo dissing e svela la verità sulle sue vendite

Dopo il dissing del cantante, Selvaggia Lucarelli distrugge Fedez, cos’è emerso.

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez: “Chissà se alla sagra del tarallo riempirà la platea”

Fedez è tornato sotto i riflettori durante il Red Valley Festival di Olbia, dove ha proposto una versione aggiornata del suo brano del 2011 Tutto il Contrario. In mezzo al testo rielaborato, il rapper ha lanciato frecciatine dirette a diversi colleghi del panorama musicale italiano, da Tony Effe ad Achille Lauro, passando per Elodie e Selvaggia Lucarelli. Qui il video:

@popmagazineof Dissing ne abbiamo? 🫣 Ieri Fedez, durante l’esibizione al Red Valley Festival di Olbia, ha reinterpretato la sua canzone del 2011 “Tutto il contrario”, farcita di frecciatine e ironie verso diversi personaggi famosi. Tra i bersagli: Esse Magazine, TonyEffe, Elodie, AchilleLauro, Gianluca Gazzoli, Ilaria Salis, Selvaggia Lucarelli e anche sé stesso, con autoironia sul divorzio da Chiara Ferragni 😅 cc: francofiorentino_ @fedez #PopMagazine ♬ suono originale – POP MAGAZINE

Tra le strofe più pungenti, quella dedicata alla cantante romana non è passata inosservata: “Elodie, a San Siro, in pratica è lo spin off di Chi l’ha visto, come il patriarcato, come Gesù Cristo”. Ma Fedez non si è fermato lì. Ha riservato uno spazio anche per la giornalista, sua “nemesi” storica: “Fedez è morto, Selvaggia è molto triste, ora chi la considera, ha perso il suo core business”.

In molti si aspettavano una replica immediata dalla penna affilata della Lucarelli. Invece, per qualche giorno, tutto taceva: la giornalista si godeva le vacanze in un’altra parte del mondo. Ma ieri è arrivata puntuale la sua risposta, pubblicata nella sua newsletter con toni sarcastici e molto diretti.

La risposta di Selvaggia che smaschera le vendite del cantante: esclusivi sconti del 50%

Parlando del prossimo live di Fedez a Forte dei Marmi, Selvaggia ha segnalato come la vendita dei biglietti non stia andando a gonfie vele: “Aveva appena finito di prendere in giro Elodie facendo riferimento al suo sold out a San Siro arrivato con una distribuzione aggiuntiva di biglietti a prezzi scontati, che la vita ha dissato lui. Proprio ieri molte persone hanno ricevuto una mail da ‘Leg’, un’agenzia di eventi che opera soprattutto in Toscana, che diceva così: **SPECIAL PRICE PER TE!**. Per ringraziarvi del vostro entusiasmo e della vostra presenza, abbiamo pensato a qualcosa di speciale: un esclusivo sconto del 50% per l’ultimo ed attesissimo concerto, quello del 19 agosto con Fedez. Sarà uno sconto riservato a tutti gli iscritti alla mailing list. Potrai acquistare il tuo biglietto per l’ultimo e attesissimo show di Fedez a Villa Bertelli il 19 agosto a 15 euro anziché a 30!”.

La Lucarelli ha sottolineato che questa promozione sarebbe stata attivata per evitare sedie vuote e recuperare parte dei costi per l’esibizione del cantante. Ha poi chiuso il pezzo con il suo solito stile tagliente, lasciando spazio a una lunga sequenza di ironie e riferimenti.

Fedez aveva appena finito di perculare Elodie e il suo sold out a San Siro, ed ecco che gli organizzatori del suo concerto a Forte dei Marmi sono costretti a vendere a metà prezzo i biglietti del suo show di domani. https://t.co/AJzB4cYroG pic.twitter.com/A6MyZJeyak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 18, 2025

“Quando gli butta male prova a dissare qualcuno”