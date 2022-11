Tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith continua l’astio anche fuori dallo studio di Ballando con le Stelle. Le recenti parole della presidente di giuria, rilasciate nel corso di una intervista, non sarebbero affatto piaciute alla giornalista la quale, alla vigilia del nuovo appuntamento con il talent ballerino in salsa Vip è intervenuta via social esprimendo la sua delusione.

Selvaggia Lucarelli, nuove scintille con Carolyn Smith

Già lo scorso 5 novembre, non era mancato uno scambio di battute tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli nel corso delle quali la giornalista aveva replicato piccata: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona”. “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007”, aveva controbattuto la coreografa.

La tensione tra le due a quanto pare non si era affatto spenta, ed infatti in una recente intervista Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn aveva detto, parlando di Selvaggia:

Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola.

Ed a proposito del compagno della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, eliminato proprio nell’ultima puntata, aveva aggiunto:

Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia.

A distanza di qualche giorno è arrivata la replica della giornalista attraverso la sua pagina Instagram:

Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora.

Nuove scintille ci attendono nella prossima puntata di Ballando?