Selvaggia Lucarelli non è solita mettersi davanti alla telecamera e fare storie su Instagram, ma dopo averci regalato incredibili scorci della nostra bella Italia, questa volta ha deciso di metterci la faccia e di dire la sua sulla vicenda che coinvolge numerosi vip e influencer risultati positivi al Coronavirus dopo la vacanza in Sardegna.

Selvaggia Lucarelli contro tutti: smascherata l’ipocrisia (e la superficialità) dei vip positivi al Covid

In particolare nelle numerose Instagram Stories, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha puntato il dito contro i tanti volti noti (provenienti soprattutto da Uomini e Donne) che solo dopo essersi divertiti senza rispetto delle norme contro il Covid e dopo aver contratto la malattia, consigliano ai propri follower di indossare la mascherina e prestare attenzione. Eppure durante le loro serate in Sardegna postavano foto senza mascherina e spesso in assembramenti.

Da un po’ di giorni sto monitorando Instagram e quel vippame un po’ scaduto che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta dando lezioni di vita e ci sta dicendo come comportarci, di metterci la mascherina. Invece di stare in silenzio, buono e guarire, questo vippame ha deciso di condividere tutto via social, di rilasciare interviste e di andare in Tv come se il Covid non fosse una malattia ma uno status simbolo, è tutto inquietante.

La Lucarelli ha preso di mira i nomi già noti partendo da Federico Fashion Style – con il quale ha già avuto un forte battibecco via social – passando per Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese, Giulia Latini, Nilufar Addati, Andrea Melchiorre e fino al giornalista Gabriele Parpiglia.

Parlando di Federico Fashion Style la giornalista tuona:

Il parrucchiere di Tina Cipollari ci spiega con estremo candore che in pratica lui in Sardegna con la febbre è salito sul traghetto. […] In tutto questo Federico si lamenta della mancanza dei controlli, va in tv e pontifica, ci insegna a campare, si sente in una specie di reality tipo Federico Covid style.

Ne ha anche per Teresanna Pugliese che pur non essendo positiva al Covid ha asserito di non aver fatto vita mondana ma le foto senza mascherina la smentiscono.

Tocca poi a Nilufar Addati, positiva al Covid, che nelle sue IG parla delle sue condizioni, cita i farmaci che le sono stati prescritti e trova il tempo anche per pubblicizzare prodotti:

E’ un altro avanzo di Uomini e Donne. Come immaginerete ha fatto vita monacale in Sardegna racconti le sue attuali condizioni di salute e poi sconti prodotti.

Nel mirino della Lucarelli anche Vittoria Deganello e Giulia Latini, passando per Andrea Melchiorre, rimasto in Sardegna dopo essere risultato positivo e scandalizzato dal fatto che il fattorino portandogli la pizza sia rimasto di sasso, forse per paura di un possibile contagio.