Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti su Instagram. L’influencer continua a disdegnare il vaccino anche dopo aver preso il Covid e, come se nulla fosse, esprime il suo parere sullo spinoso argomento,

Selvaggia Lucarelli ha commentato un video di Chiara Nasti dove commenta le reazioni avverse dei vaccini con una superficialità spaventosa da fare accapponare la pelle. La giornalista, quindi, ha postato la sua opinione sul suo account:

Chiara Nasti, 2 milioni di follower, ci spiega che è pieno di suoi coetanei rovinati da reazioni avverse ai vaccini. Naturalmente lo dice alla luce dei suoi numerosi approfondimenti sul caso e delle sue inchieste pubblicate sulle principali testate nazionali che smentiscono la scienza.

Ora, visto che la ragazza che è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via, visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini. Ecco, si renda utile partendo da lì, poi ci parli del resto. O magari no. P.s. Per andare sull’isola dei famosi quanti vaccini hai fatto?