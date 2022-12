Nella sua intervista a FQMagazine, Selvaggia Lucarelli aveva definito la finale di Ballando con le Stelle liberatoria. Ed in un certo senso così è stata. Ieri sera la giurata ha finalmente detto ciò che pensava da tempo ma che per troppa educazione e per l’enorme rispetto nei confronti del compagno – ieri assente – e dello stesso show (che però non lo ha avuto per lei) aveva tenuto dentro.

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo a Ballando con le Stelle

Dopo l’esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Selvaggia Lucarelli è stata chiamata a dare un suo giudizio (come il suo compito richiede) ma prima ancora di aprire bocca sono partiti i consueti “buuu” del pubblico in sala. A quel punto la Lucarelli è intervenuta:

Ragazzi, se volete vado a casa. Volete che vado a casa? Ok. Bellissimo. Milly, ora però ci capiamo e posso parlare… Assolutamente un cavolo, questo teatrino è diventato un po’ stucchevole francamente. Anche perché stavo dicendo che era una bella cosa. Cosa posso dire? Che sono bravi? Bravi. Ok. Da ora in avanti sono tutti bravi per me. Non riesco a parlare, a finire un discorso.

Milly Carlucci ha tentato (ma nemmeno poi così tanto) di riportare la calma, senza mai appoggiare in maniera ferma la giurata, né difenderla dai mormorii eccessivi del pubblico, ma limitandosi a far leva sul diritto di ciascuno di esprimere il proprio pensiero. A quel punto la giornalista ha proseguito:

E allora? Chi fa fare le smorfie al pubblico, per favore, evitate di farle fare, ok. Mi sono stancata. Voglio finire un pensiero. Non finisco niente. Perché non ricordo nemmeno quello che stavo dicendo. Mi eravate piaciuti. Bravi.

Carlucci e Mariotto hanno negato che ci sia qualcuno che possa imboccare il pubblico, ma proprio quando, subito dopo, è toccato a Guillermo esprimere il proprio voto – non proprio positivo nei confronti della coppia – casualmente i “buuu” si sono freezati. Solo un caso? Direi di no.

Un personale applauso alla Lucarelli, che ha il “vizio” di dire sempre ciò che pensa, prendendosi la ‘m*rda’ ma restando fedele a se stessa.