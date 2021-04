Diletta Leotta, proprio in queste ore, ha condiviso un lungo sfogo social dopo le ultime indiscrezioni di gossip sulla sua vita privata. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con una lunga riflessione.

Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media. Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro. Mi sembra che Diletta Leotta, questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo.