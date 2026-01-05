Selvaggia Lucarelli, anticipazioni sulle nozze con Biagiarelli

Fiori d’arancio in vista per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La scrittrice e volto televisivo, oggi 51enne, e il compagno di 35 anni, chef e food blogger, sono pronti a sposarsi. Anche se non esiste ancora una data ufficiale, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul matrimonio.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la cerimonia potrebbe svolgersi in primavera nel Salento, nei pressi di Santa Maria di Leuca. La location sarebbe particolarmente significativa: un casale acquistato e ristrutturato dalla coppia in Puglia, destinato a fare da cornice al grande giorno. A rendere l’evento ancora più originale sarà lo spirito scelto dagli sposi, come ha raccontato la stessa Lucarelli sui social, parlando di “una grande festa pagana e vegana”.

In questi giorni Selvaggia e Lorenzo si trovano in viaggio in Nepal, ma il gossip sulle nozze continua a rincorrersi. Al momento, tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sull’organizzazione.

La conferma ufficiale del matrimonio risale allo scorso aprile, quando Lucarelli ne aveva parlato durante un’intervista a Hot Ones Italia, il programma condotto da Alessandro Cattelan. In quell’occasione aveva raccontato, con la sua consueta ironia, i primi tentativi — non andati a buon fine — di convincere Biagiarelli a sposarsi:

“Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: ‘O adesso o mai più!’ Ma lui saggiamente mi ha risposto di no!”.

La svolta è arrivata molti anni dopo, quando Selvaggia ha deciso di tornare alla carica in modo più pragmatico:

“Così, dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia”.

Tra battute, riflessioni e sogni di una grande festa pugliese — con musica, tradizioni locali e un intero paese coinvolto — sembra che questa volta Lorenzo abbia detto sì. E l’ipotesi più accreditata resta quella di un matrimonio nella primavera del prossimo anno.