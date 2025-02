Selvaggia Lucarelli aggredita da una fan di Chiara Ferragni a Sanremo: “Pazza, fai andare la gente in galera!” – VIDEO

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli continua a dividere l’opinione pubblica, ricevendo sia apprezzamenti che critiche feroci. Attualmente impegnata nel Dopofestival accanto ad Alessandro Cattelan e Alessandra Celentano, nelle ultime ore è diventata protagonista di un acceso scontro avvenuto fuori da un hotel.

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e una fan di Chiara Ferragni

Mentre rientrava nella struttura, la giornalista è stata fermata da una donna che si è dichiarata sostenitrice di Chiara Ferragni e che ha iniziato a rivolgerle accuse pesanti. La situazione è presto degenerata, rendendo necessario l’intervento di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli, che ha cercato di calmare gli animi e di accompagnarla all’interno dell’hotel.

Le accuse contro Selvaggia Lucarelli e la sua reazione

Il confronto tra la giornalista e la donna si è fatto sempre più acceso quando quest’ultima ha lanciato un’accusa diretta:

“Sei bella tu che fai andare la gente in galera per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere guarda. Mandi la gente in galera per niente.”

A queste parole, Lucarelli è tornata sui suoi passi e ha risposto duramente:

“Se continui a parlare chiamo i carabinieri, stai attenta. Chiamo i carabinieri, ok? Stai attenta.”

La donna, però, non ha arretrato e ha continuato la discussione:

“Perché ti arrabbi così tanto? Non possiamo parlare normalmente? Ecco cosa sei, non sei capace di parlare con dolcezza.”

L’intera scena è stata ripresa in un video, rapidamente diventato virale sui social e oggetto di discussioni accese tra gli utenti.

Il video virale e le reazioni sui social

Dopo la diffusione del filmato, i social si sono riempiti di commenti di utenti che cercavano di ricostruire il contesto della lite. Una testimone presente al momento dell’accaduto ha fornito la sua versione dei fatti:

“La signora è venuta appositamente all’hotel per difendere la Ferragni e l’ha accusata di mandare in prigione le persone. Selvaggia non ci ha più visto.”

Le immagini hanno alimentato il dibattito tra chi difende Lucarelli e chi, invece, ritiene che abbia reagito in modo eccessivo. Il confronto resta aperto e la polemica continua ad infiammare il web.