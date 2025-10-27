Selvaggia post scontro d’Urso: “Se avessi perso la calma..”

Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro con Barbara D’Urso: “Se avessi perso la calma..”

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 24 ottobre ha regalato un nuovo acceso confronto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Il botta e risposta tra la giurata e la conduttrice è ormai diventato uno dei momenti più commentati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Durante la serata, Barbara D’Urso si è mostrata visibilmente irritata per le osservazioni della giuria sulla sua performance in coppia con Pasquale La Rocca. I giudici hanno riconosciuto l’impegno della conduttrice ma hanno criticato la coreografia, ritenuta eccessiva e troppo ambiziosa. Una valutazione che non è stata accolta bene da D’Urso, che ha difeso il suo insegnante spiegando di aver condiviso tutte le scelte artistiche fatte in pista.

Lo scontro con Selvaggia

Il momento più teso è arrivato quando Barbara ha accusato Selvaggia Lucarelli di aver espresso in tv una preferenza per Francesca Fialdini come possibile vincitrice del programma. Una dichiarazione che la giurata ha provato a chiarire, trovando però poca disponibilità al dialogo da parte della concorrente, che è apparsa molto agitata.

Lucarelli commenta dopo lo scontro: “Deve ringraziarmi per il mio sangue freddo, altrimenti..”

A distanza di qualche ora, Selvaggia Lucarelli ha commentato l’accaduto attraverso la sua newsletter, raccontando la sua versione dei fatti. “Era un vulcano nella fase eruttiva – ha scritto – e io non ho potuto dire molto. Ha fatto tutto lei”. La giornalista ha poi aggiunto una frecciata ironica: “Barbara deve ringraziarmi per il mio sangue freddo. Se avessi perso la calma come lei, avremmo superato il record del trash di Pappalardo e Zequila”.

Lucarelli ha ricordato anche come, appena una settimana prima, Barbara D’Urso avesse espresso parole di stima nei suoi confronti, dicendo di rispettarla e di sentirsi ricambiata: “Non avevo replicato perché sembrava davvero convinta, e chi sono io per dirle che Babbo Natale non esiste?”.