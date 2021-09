Ormai non sarebbe più tanto fredda la guerra in atto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha colpito la collega nel suo punto debole, quel tallone d’Achille rispetto al quale la Volpe non può certo restare in silenzio: Giancarlo Magalli.

Selfie Bruganelli-Magalli: Adriana Volpe riporta il retroscena

Forse non pensava realmente a quali conseguenze avrebbe potuto avere quello che per lei è stato un semplice selfie, ma la foto tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli postata nelle passate ore ha fatto certamente sbottare Adriana Volpe, come evidenziato nel video in apertura.

Adesso però spunta anche un presunto retroscena sulla amabile serata trascorsa dalla Bruganelli con l’ex padrone di casa dei Fatti Vostri. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione poi condivisa, che riassumerebbe quanto accaduto nel ristorante tra Sonia e Magalli.

La segnalazione è giunta a quanto pare anche alla Volpe che pare abbia dato credito al punto da riportarla anche nelle sue Instagram Stories, contribuendo così a gettare ulteriore benzina.

La presunta testimone ha fatto sapere:

Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi. Si soni salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe, poi, prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce’.

E’ andata davvero così? La Bruganelli, di contro, ha ribadito che si è trattato solo di una foto con un collega del marito Bonolis: “Davvero Adriana, non ti abbiamo pensata proprio, giuro!”, dice. Ma la Volpe a quanto pare stenta a crederle…