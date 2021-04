Selena Gomez scrive a Mario Draghi: Giulia Salemi interviene

Selena Gomez, in queste ore, oltre a cambiare look ha anche scritto anche a Mario Draghi. La celebre cantante 28enne è apparsa sui social con i capelli biondo platino, mostrando il suo cambiamento molto apprezzato dai follower.

Selena Gomez scrive a Draghi: Giulia Salemi interviene

Nel frattempo Selena Gomez ha voluto lanciare un messaggio a Mario Draghi, invogliandolo a regalare delle dosi extra del vaccino per il Covid, sollecitando, in questo modo, il governo italiano:

Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Draghi Possiamo contare su di te?

Questo l’appello della ex fidanzata di Justin Bieber.

E, per tutta risposta, tra i commenti anche quello della nostra Giulia Salemi:

Hy Sely, credo tu sia informata male. Qui in Italia non avanza nulla anzi… se proprio te lo devo dire in napoletano “stamm inguaiati”, love you.

“Selena Gomez”:

Per questo tweet pic.twitter.com/3EcpQVLWnk — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 25, 2021