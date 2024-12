Selassié contro tutti: la difesa feroce di Clarissa e Jessica per Lulù sotto accusa

Lulù Selassié, ex concorrente del Grande Fratello, è finita sotto i riflettori per un’accusa di stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Secondo quanto emerso dai verbali, il nuotatore avrebbe subito non solo attenzioni indesiderate, ma anche aggressioni fisiche, costringendolo a cambiare abitudini di vita.

Il caso Selassié: Lulù al centro di uno scandalo

In un momento delicato come questo, le sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica, hanno deciso di rompere il silenzio, affidandosi ai social per difendere la giovane influencer e rassicurare i fan.

Clarissa e Jessica Selassié: la risposta sui social

Le sorelle hanno pubblicato una serie di storie su Instagram in cui esprimono il loro sostegno incondizionato a Lulù. “Siamo scioccate, ma unite come non mai”, si legge in una delle dichiarazioni. Clarissa e Jessica hanno sottolineato il carattere puro di Lulù, definendola una persona dal “cuore d’oro” e promettendo che, a tempo debito, sarà lei stessa a raccontare la propria versione dei fatti.

Famiglia e legali uniti per difendere Lulù

Le Selassié hanno ringraziato i legali che stanno seguendo la vicenda e ribadito il loro impegno nel tutelare la reputazione familiare. “Prenderemo ogni misura legale necessaria contro chi diffama il nostro nome”, hanno dichiarato. Un messaggio diretto a chi, sui social, ha approfittato della situazione per lanciare accuse e insulti gratuiti.

Nel frattempo, il sostegno dei fan rimane cruciale. Le sorelle hanno invitato tutti a rispettare la privacy e a lasciare che sia la giustizia a fare il suo corso, concludendo: “La verità verrà a galla”.