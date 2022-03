I recenti commenti di Jessica Selassié nei confronti di Barù, hanno portato ad un allontanamento tra i due amici. Il foodblogger, in particolare, ha preso le distanze dalla donna, dal momento che i suoi dubbi e le insinuazioni sulle presunte strategie non gli sarebbero andati per niente giù. Tuttavia nelle passate ore i due hanno avuto un chiarimento.

Barù e Jessica sempre più distaccati: il confronto

Senza peli sulla lingua, Barù ha affrontato la giovane principessa etiope esprimendo i suoi dubbi rispetto al suo atteggiamento:

Non ti devo dire che a me sembra strano che all’improvviso vuoi far pace con Nathaly? Mi sembra strano… non volevo neanche dirtelo ma mi ha dato fastidio ed ho detto ‘perché non devo dirglielo?’. Non voglio affatto litigare… però siccome ci tengo volevo sapere.

Jessica ha apprezzato la sua sincerità ed ha cercato di spiegare a Barù il suo modo di essere:

Io sono fatta così, analizza tutto quello che ti pare però, anche nell’analizzare ed essere distaccato, perché lo sento che sei distaccato nei miei confronti e sei più freddo…

Barù ha interrotto la Selassié confermando il suo distacco:

E’ ovvio, hai offeso il mio carattere, il mio essere, quindi certo che son distaccato, mi sembra normale no?

Pur comprendendo il suo punto di vista, Jessica ha definito “un po’ tanto” la sua reazione:

Sei tanto freddo…

A Barù continua a non andare giù il pensiero avuto dalla ragazza: