Soleil Sorge, ospite di una discoteca, ha ricevuto una domanda stupida e di cattivo gusto che, sfortunatamente, ha fatto il giro della rete diventando virale (trovate il video in apertura del nostro articolo).

“Come mai dal vivo sei così brutta?”, ha chiesto un ragazzo mentre girava il video. Pronta (e perfetta) la replica di Soleil che ha ironizzato: “Perché non ho le luci giuste!”.

Soleil Sorge, successivamente, ha anche fatto un tweet sull’accaduto, evidenziato che nella vita non è certamente la bellezza estetica quella che dovrebbe essere messa al primo posto:

Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter.