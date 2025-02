“Sei bellissima”, Javier e Helena meravigliosamente vicini: la reazione (e il consiglio) di Zeudi

La casa del Grande Fratello è sempre stata un teatro di emozioni, ma negli ultimi giorni il triangolo amoroso tra Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha raggiunto picchi di intensità difficili da ignorare. Dalle parole ai gesti, passando per abbracci e confessioni notturne, i tre protagonisti hanno scritto una pagina di cronaca rosa che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Il riavvicinamento tra Javier e Helena

Se fino a pochi giorni fa sembrava che Javier e Zeudi fossero sempre più vicini, con Helena in disparte, la situazione ha preso una svolta inaspettata. Durante la festa per il capodanno cinese, il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono stati inseparabili, scatenando commenti e reazioni tra i compagni di casa.

Zeudi, osservando la complicità tra i due, ha deciso di tirarsi fuori dal triangolo: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo”.

Le confessioni di Javier: “Mi sono frenato”

Dopo le parole di Zeudi, Javier si è confrontato con Amanda, Federico e Ilaria, ammettendo di essersi frenato nei confronti di Helena: “Se ho avuto paura? Non lo so. Mi sono frenato, sì. Mi rendo conto che i miei atteggiamenti cozzano un po’ quando dico che tra me ed Helena c’è un’amicizia… mi rendo conto che io mi contraddico con i gesti”.

Il pallavolista ha confessato di tenere molto a ciò che Helena gli dimostra, ma di non saper gestire certe situazioni: “Io tengo tanto conto a quello che Helena mi dimostra, sono sempre stato da solo, certe cose non le so proprio gestire”.

La notte delle rivelazioni: Javier ed Helena in piscina

Alle tre del mattino, Javier e Helena si sono ritrovati in piscina, in un momento di intimità che ha lasciato tutti senza parole. Mentre in sottofondo risuonava Rocketman di Elton John, Helena si è commossa: “Questa è una delle mie canzoni preferite. Sono così stanca, vorrei tanto essere felice. Cosa vorrei? Essere amata, amare, una famiglia”.

Javier l’ha rassicurata tra le sue braccia: “Sei già felice e lo sarai di più. Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei divertente, sei profonda, sei bellissima, sei tutto! E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo”.

Zeudi: “Vi voglio bene, ma non c’entro niente”

Nonostante il riavvicinamento tra Javier e Helena, Zeudi ha ribadito il suo affetto per entrambi, invitandoli a essere sinceri: “Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi”. La ex Miss Italia ha anche aggiunto: “Se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”.

Javier, dal canto suo, ha ammesso di apprezzare l’armonia tra i tre: “A me piace star con lei, sicuramente. A me, quest’armonia mi piace molto. Mi piace trascorrere del tempo qui così. Io vorrei che questo rimanesse fino alla fine”.