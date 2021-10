Miriana Trevisan è uno dei personaggi più interessanti di questo Grande Fratello Vip. Entrata portando in scena il ruolo “dell’antipatica”, pian piano l’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato di avere un mondo tutto da raccontare.

Tra i concorrenti che si sono resi conto della sua profondità c’è Davide Silvestri. Tra l’attore e la showgirl si è creato un bellissimo rapporto d’amicizia.

Dopo la nomination di ieri sera, Miriana ha avuto un piccola crisi scoppiando a piangere e rivelando di avere un segreto che le crea un forte malessere:

C’è una cosa che mi fa star male ma non posso dirla, ho una storia complicata.

Per tutta risposta Davide ha commentato:

Non posso capire una cosa che non so, ti va di raccontarla?