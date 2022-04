Da giorni non si fa che parlare di un presunto segreto di Jeremias Rodriguez, venuto a galla solo dopo il ritorno in Italia di Antonio Zequila. L’ex naufrago, infatti, ha svelato di essere entrato a conoscenza di un segreto dell’argentino che gli sarebbe stato raccontato dal padre Gustavo.

Il segreto di Jeremias Rodriguez, l’intervento della mamma

Adesso sarebbero riemerse anche le parole della mamma di Jeremias, Veronica Cozzani, la quale si era espressa durante la partecipazione del ragazzo al Grande Fratello Vip 2017.

All’epoca Simona Izzo aveva messo in dubbio la sessualità di Jeremias. Una sorta di segreto, a suo dire, che il ragazzo avrebbe tenuto nascosto confondendo gli altri inquilini. A tal proposito però la madre era intervenuta replicando a tali dicerie definendole infondate:

E’ terribile! Io non ho parole! Quanta malvagità! Jeremias non è gay. Se lo fosse, non sarebbe un problema ma non lo è. E la gente ripete ciò che gli altri pensano…

Proprio Simona Izzo, nel corso di una puntata di Domenica Live aveva esclamato: “All’interno della Casa c’è un criptogay. Si tratta di una persone che non ha voglia né coraggio né desiderio di accettare la sua sessualità”. Quando era spuntato il nome di Jeremias la regista era rimasta in silenzio in segno di assenso per poi aggiungere: “Ma lo ha detto la sorella, Cecilia all’interno della casa ha detto che in Argentina il fratello aveva avuto un fidanzato”.