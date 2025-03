La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a far discutere. Dopo un acceso litigio che ha portato all’ennesima rottura (e al successivo riavvicinamento), emergono dettagli su un segreto intimo che potrebbe cambiare tutto. Al centro della bufera, Jessica Morlacchi, che ha rivelato parole sconcertanti pronunciate da Lorenzo stesso. Ma cosa si cela dietro questo misterioso segreto? La verità potrebbe venire a galla nella nuova puntata del reality.

Tutto ha avuto inizio con una discussione infuocata. Lorenzo ha accusato Shaila di essere eccessivamente gelosa della loro coinquilina Chiara Cainelli. Secondo il modello, questa tensione sarebbe la causa principale dei loro continui litigi.

Ma Shaila ha dato una versione ben diversa:

Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così.