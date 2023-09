Il segreto di Heidi Baci: una parte in un film su Silvio Berlusconi, il retroscena

Nella Casa del Grande Fratello, quasi tutti i concorrenti Nip avrebbero un segreto. C’è chi sembrerebbe essersi dimessa dal ruolo di operaia turnista per poi fare il suo ingresso nella Casa, come nel caso di Giselda Torres, chi si dichiara single pur essendo (forse) ancora fidanzata. E c’è anche chi ha già tentato la strada nel mondo dello spettacolo, come nel caso di Heidi Baci.

Heidi Baci e il suo segreto

La giovane gieffina di origini albanesi, infatti, ha raccontato nella clip di presentazione alcuni aspetti della sua vita. La 25enne lavora nel mondo nautico, “sono una commerciante”, dice. Heidi Baci ha parlato delle difficoltà per una donna di imporsi nel mondo del lavoro.

“Essere donna nel mondo del lavoro, soprattutto nell’imprenditoria è molto difficile, bisogna non demordere mai”, ha dichiarato, prima di parlare di amore. Tuttavia Heidi avrebbe ignorato (volutamente?) un aspetto legato alla sua vita, ovvero la sua passata esperienza da attrice.

Sarà stata forse solo una breve parentesi, ma come ricordato da Diego Odello su X/Twitter, la gieffina avrebbe preso parte ad un film del 2019 su Silvio Berlusconi:

Potrebbe presto parlarne anche con i suoi inquilini o per Heidi Baci si tratta di una parentesi della sua vita da archiviare?

Tenetevi forte che questa è bella: la NIP Heidi Baci ha partecipato al film “Uno di noi”, il film del 2019 su Silvio Berlusconi. #gf #GrandeFratello — Diego Odello (@Mr_Odo) September 15, 2023