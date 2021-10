La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riaperto nuove ferite in Lulù Selassié, il cui passato nasconde un segreto terribile svelato solo in piena notte a Giucas Casella. La principessina etiope è scoppiata in lacrime a causa delle tensioni che sono riemerse nel corso della diretta del GF Vip ed ancora una volta ha tirato in ballo Soleil Sorge.

Lulù Selassié ed il segreto choc svelato nella notte

A quanto pare l’antipatia di Lulù Selassié per Soleil Sorge avrebbe in qualche modo a che fare con il suo doloroso passato. Forse le parole dell’influencer hanno riacceso in lei vecchi ricordi che avrebbe voluto rimuovere. Biccy.it ha riportato le parole della principessa durante la conversazione con Giucas Casella:

Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime […] Mi inseguiva ovunque, era un matto.

Lulù ha ammesso che avrebbe voluto chiedere aiuto e di non essere ancora riuscita a superare questa ferita:

Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe robe. Io ci penso sempre, sempre, sempre.

Quindi ha proseguito nel racconto del suo terribile segreto per il quale la madre ha molto sofferto:

Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto.

Ed ancora una volta ha attaccato senza motivo Soleil Sorge, che concretamente non c’entra nulla con il suo doloroso passato: