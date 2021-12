Il segreto di Carmen Russo su Miss Italia: “Falsificai i documenti” – VIDEO

Retroscena inedito, quello svelato da Carmen Russo al Grande Fratello Vip in merito alla sua partecipazione a Miss Italia quando era ancora minorenne. Parlando con Soleil Sorge nelle passate ore, la ballerina ha raccontando di quando nel 1973 conquistò la fascia di Miss Emilia approdando poi al celebre concorso di bellezza e arrivando in finale.

Carmen Russo ed il retroscena sulla sua partecipazione a Miss Italia

Carmen Russo a Miss Italia approdò all’età di appena 14 anni. Tutto regolare? Non proprio… La stessa soubrette infatti non avrebbe potuto partecipare al celebre concorso di bellezza e per questo decise di intervenire affinché potesse farlo, raggirando però le regole.

“Io a 14 anni ho fatto Miss Italia”, ha svelato all’influencer, durante una chiacchierata in veranda. “Wow… perché si poteva fare a quella età?”, ha domandato Soleil curiosa. La replica di Carmen diventerà ben presto iconica:

No, ho falsificato il documento…

La sua risposta ha spiazzato la Sorge che non si aspettava forse il raggiro della Russo a scapito di Enzo Mirigliani, all’epoca patron storico di Miss Italia.