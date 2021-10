Alfonso Signorini sta conducendo nuovamente il Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione. Prima di entrare negli studi e condurre rigorosamente in diretta il reality show, il conduttore ha bisogno di isolarsi dal mondo intero.

Il buon Giuseppe Candela, via Dagospia, ci ha svelato cosa farebbe il direttore di Chi Magazine poco prima della diretta del GF Vip in onda il lunedì e venerdì sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Niente riti scaramantici particolari e usanze bizzarre ma solamente venti minuti di sacrosanto relax:

Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno. Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?