Segnalazione su Gianmarco: “Mi ha scritto, voleva una notte e via”

Segnalazione su Gianmarco, cos’è emerso.

Gianmarco Steri nel mirino di una ragazza misteriosa, la segnalazione: “Frequentazione prima e dopo Uomini e Donne”

La vicenda tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon continua a far discutere, diventando ogni giorno più intricata e appassionante. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore, e poi tronista, si era fidanzato con Cristina Ferrara, ma la relazione è naufragata in meno di due mesi. Nello stesso periodo anche Martina e Ciro Solimeno, usciti insieme dal programma, si sono detti addio. Un tempismo che ha subito sollevato sospetti.

Da allora i social si sono scatenati con voci sempre più insistenti su un ritorno di fiamma tra Gianmarco e Martina, la stessa ragazza che lo aveva inizialmente scartato durante la sua esperienza da corteggiatore. I due, secondo i rumors, si sarebbero rivisti in un locale e addirittura baciati. E nella giornata di ieri, secondo una nostra fonte, sono stati avvistati di nuovo, facendo emergere un particolare dettaglio (clicca qui per leggere la segnalazione completa).

A complicare ulteriormente il tutto è arrivata la testimonianza di una ragazza, che ha deciso di raccontare in forma anonima la sua versione dei fatti al portale *Il Mondo della TV*. Secondo il suo racconto, lei avrebbe avuto un breve flirt con Gianmarco sia prima che iniziasse la sua avventura televisiva, sia dopo la fine del trono.

Il racconto della ragazza: “Gianmarco cercava visibilità, non amore, ci frequentavamo, mi ha detto…”

La giovane ha spiegato che conosceva Gianmarco già da prima che apparisse in TV. Durante i primi appuntamenti, lui le avrebbe confidato di voler partecipare a Uomini e Donne per aumentare la visibilità personale e sfruttare l’esperienza per crescere sui social e promuovere la sua attività lavorativa. Niente di sorprendente, ma comunque significativo per capire le sue intenzioni.

La stessa ragazza ha raccontato di essere stata presente in un locale romano proprio la sera in cui Gianmarco e Martina si sono rivisti. A suo dire, l’atmosfera tra i due era carica di tensione: “Lei era agitata nel vederlo, si guardavano da lontano, poi a un certo punto si sono avvicinati”.

Raul presente alla serata, poi il messaggio di Gianmarco: “Voleva una notte e via”

Un altro dettaglio interessante è che nella stessa serata era presente anche Raul Dumitras, ex di Martina con cui lei aveva partecipato a Temptation Island. Non appena ha notato la situazione, Raul si sarebbe allontanato rapidamente.

La ragazza ha aggiunto che dopo quella serata Gianmarco le avrebbe scritto su WhatsApp per proporle di rivedersi. Inizialmente lei sembrava disposta, ma poi ha deciso di tirarsi indietro, sospettando che le intenzioni di Gianmarco fossero solo superficiali: “Penso volesse solo una notte e via”, ha dichiarato. Inoltre, ha sottolineato che tutto questo accadeva quando Gianmarco e Cristina si erano già lasciati, mentre Martina e Ciro non avevano ancora ufficializzato la loro rottura.