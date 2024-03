Secondo finalista Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi: il parere di Beatrice Luzzi

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, si è votato per decretare il secondo finalista. Dopo un gioco “piramidale”, i concorrenti al televoto per un nuovo posto in finale sono: Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Masella. Cosa dicono i sondaggi e qual è il parere di Beatrice?

Secondo finalista Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi

Beatrice Luzzi si è immediatamente espressa sul secondo finalista scegliendo Rosy: “Chi merita? Forse Rosy, Anita non se la merita per niente la finale, ci ha stracciato le orecchie per 5 mesi con Edoardo, 5 mesi con lui e l’ha trattato così e poi sto colpo di coda finale. Non si merita la finale secondo me”.

Nonostante Rosy non rientri sicuramente tra le mie preferite, in questo quartetto “horror” mi sembra la meno peggio.

Nel frattempo anche i sondaggi si stanno già muovendo a favore della regina del sushi: cosa ne pensate?

Non si merita la finale secondo me” MADRE SI È ESPRESSA#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/mik7YCCsub — Elisa  (@__Elisa94__) March 8, 2024