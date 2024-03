Secondo finalista del Grande Fratello, sondaggi: Rosy, Letizia, Paolo o Anita?

Nel corso della diretta dell’11 marzo del Grande Fratello, ci sarà modo di decretare il secondo finalista tra Anita Olivieri, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris. Ecco cosa dicono i sondaggi online. Secondo finalista del Grande Fratello, i sondaggi: Rosy, Anita, Paolo o Letizia? I sondaggi questa settimana sono piuttosto chiari: ad avere la meglio per il secondo posto …

Nel corso della diretta dell’11 marzo del Grande Fratello, ci sarà modo di decretare il secondo finalista tra Anita Olivieri, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris. Ecco cosa dicono i sondaggi online.

Secondo finalista del Grande Fratello, i sondaggi: Rosy, Anita, Paolo o Letizia?

I sondaggi questa settimana sono piuttosto chiari: ad avere la meglio per il secondo posto in finale, in questa nuova puntata, potrebbe essere Rosy Chin: siete d’accordo?

Siete d’accordo con questi pronostici? Fateci sapere la vostra opinione e continuate a votare il nostro SONDAGGIO.

Vi ricordiamo che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Dati GF di tutti gli appuntamenti

Prima puntata Grande Fratello: 2.994.000 spettatori con il 23.01%

Seconda puntata Grande Fratello: 2.008.000 spettatori con il 16,12%

Terza puntata Grande Fratello: 2.199.000 spettatori con il 18,02%

Quarta puntata Grande Fratello: 2.076.000 spettatori con il 16.9%

Quinta puntata Grande Fratello: 2.462.000 spettatori con il 18.2%

Sesta puntata Grande Fratello: 2.029.000 spettatori con il 16.36%

Settima puntata Grande Fratello: 2.292.000 spettatori con il 17,85%

Ottava puntata Grande Fratello: 2.189.000 spettatori con il 16,64%

Nona puntata Grande Fratello: 2.435.000 spettatori con il 17.9%

Decima puntata Grande Fratello: 2.141.000 spettatori con il 16,46%

Undicesima puntata Grande Fratello: 2.506.000 spettatori con il 17.91%

Dodicesima puntata Grande Fratello: 2.530.000 spettatori con il 18.7%

Tredicesima puntata Grande Fratello: 2.797.000 spettatori con il 20,09%

Quattordicesima puntata Grande Fratello: 2.323.000 spettatori con il 17,06%

Quindicesima puntata Grande Fratello: 2.271.000 spettatori con il 17.7%

Sedicesima puntata Grande Fratello: 2.342.000 spettatori con il 17.4%

Diciassettesima puntata Grande Fratello: 2.716.000 spettatori con il 20,46%

Diciottesima puntata Grande Fratello: 2.512.000 spettatori con il 18.5%

Diciannovesima puntata Grande Fratello: 2.663.000 spettatori con il 19,60%

Ventesima puntata Grande Fratello: 2.723.000 spettatori con il 19,22%

Ventunesima puntata Grande Fratello: 2.593.000 spettatori con il 18,85%

Ventiduesima puntata Grande Fratello: 2.809.000 spettatori con il 21,16%

Ventitreesima puntata Grande Fratello: 2.181.000 spettatori con il 16.9%

Ventiquattresima puntata Grande Fratello: 2.779.000 spettatori con il 21.2%

Venticinquesima puntata Grande Fratello: 2.362.000 spettatori con il 17,88%

Ventiseiesima puntata Grande Fratello: 2.905.000 spettatori con il 22.4%

Ventisettesima puntata Grande Fratello: 2.290.000 spettatori con il 17.8%

Ventottesima puntata Grande Fratello: 2.037.000 spettatori con il 15.6%

Ventinovesima puntata Grande Fratello: 2.612.000 spettatori con il 21%

Trentesima puntata Grande Fratello: 2.560.000 spettatori con il 18,4%

Trentunesima puntata Grande Fratello: 2.541.000 spettatori con il 19.5%

Trentaduesima puntata Grande Fratello: 2.508.000 spettatori con il 18,97%

Trentatreesima puntata Grande Fratello: 2.611.000 spettatori con il 20.5%

Trentaquattresima puntata Grande Fratello: 2.410.000 spettatori con il 19,57%

Trentacinquesima puntata Grande Fratello: 2.407.000 spettatori con il 18.3%

Trentaseiesima puntata Grande Fratello: 2.147.000 spettatori con il 17,28%

Trentasettesima puntata Grande Fratello: 2.550.000 spettatori con il 19,59%

Trentottesima puntata Grande Fratello: 2.218.000 telespettatori, share 17,50%

Trentanovesima puntata Grande Fratello: 2.528.000 telespettatori, share 19.5%

Quarantesima puntata Grande Fratello: 2.239.000 telespettatori, 16,5% di share

Quarantunesima puntata Grande Fratello: 2.432.000 telespettatori, share 17,95%

Quarantaduesima puntata Grande Fratello: 2.126.000 telespettatori, share 15.2%