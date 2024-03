Secondo finalista Grande Fratello: Letizia, Anita, Paolo o Rosy? Il SONDAGGIO: vota!

Si vota per il secondo finalista del Grande Fratello: chi vorresti in finale tra Letizia Petris, Anita Olivieri, Paolo Masella e Rosy Chin? E’ questa la domanda alla quale i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini sono chiamati a rispondere dopo la puntata del 7 marzo. In fondo alla pagina, il sondaggio di Blogtivvu.com!

Secondo finalista Grande Fratello: il sondaggio

La puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo ha regalato non poche emozioni ed un nuovo eliminato: Grecia Colmenares. Se l’attrice è ormai fuori dai giochi, gli altri concorrenti sono in corsa per un posto in finale al fianco di Beatrice Luzzi, già prima finalista ufficiale.

A giocarsi questa volta il posto di secondo finalista del Grande Fratello, al termine delle nuove nomination che si sono svolte col complesso metodo dei piramidali, sono stati quattro gieffini: Letizia, Anita, Paolo e Rosy. Solo uno di loro, però, finirà in finale.

Ora spetta al pubblico decidere chi potrà accedere alla finale. Ne sapremo di più solo nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello, ma nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!