Chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini? Questa volta non si vota per l’eliminato ma per il secondo finalista del GF Vip 7. Dopo Oriana Marzoli, chi approderà direttamente nell’ultima puntata del reality, a poche settimane dalla finalissima? Potrete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio di seguito.

GF Vip 7, si vota per il secondo finalista: il SONDAGGIO

Nell’ultima puntata in cui si votava per l’eliminato, il GF Vip ha regalato l’ennesimo colpo di scena. Andrea Maestrelli è ritornato in gioco e potrà anche lui concorrere alla finale della settima edizione del reality.

Adesso però il televoto vede in ballo ben sette Vipponi molto amati: solo uno di loro diventerà ufficialmente il secondo finalista del Grande Fratello Vip 7. Uno solo tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini potrà festeggiare nel corso della prossima puntata di giovedì. Chi sarà?

Si tratta di sette nomi importanti, poiché ciascuno dei Vipponi finiti in nomination ha contribuito a dare qualcosa all’edizione. In attesa di scoprire di chi si tratta, potrete votare anche nel nostro sondaggio a seguire. Ricordiamo ovviamente che il solo strumento ufficiale resta il televoto.

GF Vip 7: Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita o Onestini, chi vuoi IN FINALE? Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro

Micol Incorvassi

Giaele De Donà

Milena Miconi

Luca Onestini

Nikita Pelizon Vota