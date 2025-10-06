Seconda puntata GF: 5 nuovi ingressi e chi rischia l’eliminazione

GF, seconda puntata: i preferiti del pubblico, nomination, tensioni e nuovi ingressi nella Casa

La seconda puntata del Grande Fratello 2025, condotta come sempre da Simona Ventura, ha regalato al pubblico nuovi spunti di riflessione, qualche polemica e diversi momenti toccanti. Tra dinamiche relazionali, storie personali intense e cinque nuovi ingressi nella Casa, la serata non ha deluso le aspettative.

Matteo Azzali in crisi, fuori o dentro?

Il primo protagonista della serata è stato Matteo Azzali, che durante la settimana aveva espresso il suo malumore per il comportamento poco rispettoso dei compagni durante la notte. In diretta ha avuto modo di chiarire meglio il suo punto di vista, spiegando di non aver mai offeso nessuno, ma di voler semplicemente vivere in un ambiente ordinato e civile.

Lo scontro con Domenico D’Alterio è stato inevitabile, con quest’ultimo che ha difeso la leggerezza del gruppo, definendola parte integrante dell’esperienza nella Casa. Simona Ventura è intervenuta per richiamare Matteo, soprattutto per la sua richiesta di essere nominato, ritenuta un modo indiretto per andarsene.

Matteo, però, ha rassicurato tutti sulla sua intenzione di restare: “Non ho mai abbandonato una sfida nella mia vita, e non comincerò adesso”.

Giulio e Benedetta: flirt finito prima di cominciare (e menomale)

Spazio poi al legame, già in crisi, tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Lui ha ammesso che la loro vicinanza è stata troppo veloce e che probabilmente ha gestito male la situazione. Benedetta ha risposto con decisione: rifarebbe tutto, ma ha cambiato opinione su di lui, accusandolo di aver avuto un atteggiamento ambiguo fin dall’inizio.

Anche Anita Mazzotta ha detto la sua, ricordando che Giulio le aveva dichiarato di vederla come un “proposito” e giudicando quel comportamento incoerente. Giulio ha replicato sostenendo che fa semplicemente parte del suo carattere.

Donatella conquista il pubblico con ironia: è lei il blocco baracca dell’edizione? Bene o male, speriamo regali meme

Una clip ironica ha messo in evidenza la simpatia di Donatella Mercoledisanto, che ha dichiarato con autoironia: “A casa ho lasciato due figli, qui ne ho trovati dieci”. Il pubblico sembra apprezzare il suo spirito, tanto che risulta tra i concorrenti più amati della settimana.

Grazia condivide la sua storia

Uno dei momenti più intensi della puntata è stato il racconto di Grazia Kendi, che in Confessionale ha condiviso un episodio doloroso del suo passato: ha subito una violenza a soli otto anni. Il racconto ha lasciato senza parole i coinquilini e ha mostrato un lato profondo della concorrente. Tuttavia, le sue parole rivolte all’amica Giulia Saponariu, con cui ha avuto un diverbio, hanno suscitato dispiacere: “Ti sono stata vicino tutta la settimana, ma adesso hai esagerato”.

Francesca e Simone: il legame madre-figlio

Un altro momento emozionante ha visto protagonisti Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi. Lei ha parlato dei suoi 22 anni di matrimonio, finiti con un tradimento, e delle difficoltà economiche affrontate da sola. Il figlio ha espresso tutto il suo amore e la riconoscenza nei suoi confronti, parlando della loro unione come della cosa più preziosa che ha.

I nuovi ingressi nella Casa (faccio una scommessa e dico che ci faranno volare)

Cinque nuovi concorrenti sono entrati nella Casa: Mattia, Flaminia, Ivana, Bena e Rasha. Tutti sono stati accolti nel Tugurio, e dovranno aspettare per unirsi agli ambienti principali. Il gruppo ha rifiutato la proposta del Grande Fratello di ottenere un aumento di budget settimanale in cambio della permanenza di un concorrente nel Tugurio.

GF, seconda puntata, immuni e nomination della settimana: 3 uomini al televoto eliminatorio, Giulio, Matteo e Omer

I concorrenti più votati dal pubblico sono stati Anita, Donatella e Domenico, che risultano quindi immuni. In nomination questa settimana ci sono Giulio, Matteo e Omer, pronti a giocarsi la permanenza nella Casa. Chi rischia di più? Decisamente Giulio. Nel sondaggio che ho fatto su X già le percentuali per eliminarlo sono bulgare. In 20 minuti, 220 voti e Giulio al 66%% circa: