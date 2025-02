Seconda finalista Grande Fratello: Jessica spiazza Helena, le percentuali

Nella puntata del 24 febbraio, il Grande Fratello ha riservato ai telespettatori colpi di scena inaspettati. Dopo la proclamazione di Lorenzo come primo finalista, un televoto flash ha decretato la prima donna a conquistare la finale: Jessica. Una vittoria che ha sorpreso il pubblico, considerato che i pronostici sembravano favorire Helena.

Finalista Grande Fratello: Jessica vince su Helena

L’esito del televoto è stato svelato in diretta, e le percentuali hanno confermato una competizione serrata. Jessica ha ottenuto il 57,18% dei voti, superando Helena, ferma al 39,81%. Stefania e Amanda, le altre due candidate alla finale, si sono fermate rispettivamente all’1,73% e all’1,28%.

Ma come si è arrivati a questa decisione?

Grande Fratello: la nomination lampo che ha portato Jessica in finale

Dopo l’eliminazione di Iago e la sorpresa del primato di Chiara nel televoto eliminatorio, la serata ha preso una piega ancora più imprevedibile con l’annuncio di un televoto flash per eleggere la seconda finalista.

Tutto è iniziato con la scelta dei concorrenti uomini, chiamati a indicare quale donna avrebbero voluto vedere in finale. Questo il risultato delle nomination:

Lorenzo ha votato Shaila

Tommaso ha votato Maria Vittoria

Giglio ha votato Jessica

Javier, Mattia e Federico hanno votato Helena

Con tre voti a favore, Helena è diventata la prima candidata ufficiale al televoto flash. A questo punto, è stata aperta una nomination a catena tra le donne per stabilire le altre tre concorrenti che avrebbero sfidato Helena per un posto in finale.

Ecco la sequenza delle scelte:

Helena ha scelto Amanda

Amanda ha scelto Stefania

Stefania ha scelto Jessica

A quel punto, il televoto flash si è ufficialmente aperto tra Helena, Amanda, Stefania e Jessica.

Il verdetto del televoto flash: Jessica finalista del Grande Fratello

Le quattro concorrenti sono arrivate in studio per scoprire il risultato del televoto flash. Il primo verdetto ha escluso Amanda, seguita poi da Stefania. A quel punto, la sfida si è ristretta tra Helena e Jessica.

In un risultato che ha spiazzato molti fan del programma, è stata Jessica a trionfare, con una percentuale del 57,18%. Helena, considerata da molti come la favorita, si è fermata al 39,81%.

Un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco e influenzare il prossimo televoto per la finale. Jessica si aggiunge così a Lorenzo nella rosa dei finalisti del Grande Fratello, in attesa di scoprire chi saranno gli altri concorrenti a contendersi la vittoria.