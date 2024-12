Seconda ex Vippona concorrente del Grande Fratello: tornano i grandi del passato, ecco quando

Non solo Stefania Orlando: anche un’altra ex Vippona entra nella Casa come concorrente del GF!

Dopo un ritorno strategico alla prima serata del lunedì, il Grande Fratello ha registrato un incremento di 3 punti di share, complice l’ingresso di una figura amatissima dal pubblico: Maria Monsè, tornata per la terza volta ma in compagnia della figlia neo maggiorenne, Perla Maria. I ritorni però non terminano qui: oltre all’annunciata Stefania Orlando, infatti, arriva un’altra amata ex Vippona della stessa edizione.

Anche Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello

Una delle grandi protagoniste del passato, Stefania Orlando, è pronta a varcare nuovamente la famosa porta rossa. Terza classificata nella fortunata edizione 2020-2021 del Grande Fratello VIP, Stefania è stata amata dal pubblico per la sua capacità di generare dinamiche coinvolgenti e interazioni esplosive.

Alfonso Signorini, adesso, punta proprio su questa “regina delle dinamiche” per riportare al centro dello show tensioni, emozioni e colpi di scena, ma soprattutto per risollevare gli ascolti che continuano ad arrancare.

Ad affiancare Stefania Orlando (il cui nome è stato anticipato da Davide Maggio) ci sarà Maria Teresa Ruta, come spoilerato da TvBlog.it. Altra indimenticabile protagonista dell’edizione 2020-2021, entrata nella seconda puntata di quell’anno, Maria Teresa è stata una delle concorrenti più longeve, rimanendo nella casa per quasi 150 giorni. Il suo ritorno promette di riportare in scena quell’energia travolgente e quel carisma che hanno conquistato milioni di spettatori.

L’ingresso delle due icone del passato è fissato per lunedì 16 dicembre, in diretta su Canale 5.