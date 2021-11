Le scuse di Alex Belli ad Aldo Montano sono arrivate oggi, poche ore dopo il duro confronto avvenuto ieri sera nella mystery room, durante l’accesa puntata del Grande Fratello Vip. Durante una delle serate più interessanti dell’intera stagione, Aldo con fatica è riuscito a non perdere la pazienza di fronte alle provocazioni di Belli.

Oggi sono arrivate le tanto attese scuse da parte di Alex, seguite da un abbraccio poco convinto di Aldo Montano in cucina. il tutto però è avvenuto dopo i nuovi duri attacchi dell’attore alle spalle dello schermidore toscano. Da qui la domanda degli utenti del web: le scuse di Belli sono state davvero sincere?

Se, infatti, l’account social ufficiale del Grande Fratello Vip ha postato solo il video dell’abbraccio, poco prima delle scuse non sono mancati gli altri sfoghi di Alex nei confronti di Aldo che evidenzierebbero tutta la sua incoerenza.

Parlando con Katia Ricciarelli l’ex attore di Centovetrine ha commentato:

Sì, ma adesso vedi come lo aspetto al varco. Ieri sera si è permesso di fare battute su me e mia moglie. Vedi come adesso lo squadro io stamattina.