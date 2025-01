“Scottex gate”, Luca svela cosa ha fatto sotto le coperte con Jessica: la confessione dopo la diretta

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello è scoppiato lo “Scottex Gate”, una vicenda che ha scatenato un fortissimo caos mediatico: tutto ha avuto inizio durante la prima serata di lunedì 13 gennaio, quando Jessica Morlacchi ha rivolto alcune accuse precise a Luca Calvani, rendendo finalmente pubblico un episodio accaduto sotto le coperte.

Le rivelazioni della cantante hanno lasciato senza parole sia i coinquilini che i telespettatori, accendendo una discussione senza precedenti. Luca, dopo la diretta, ha poi deciso di spiegare la sua versione dei fatti.

Cosa è successo davvero sotto le coperte? Calvani ha confidato di aver fatto dell’autoerotismo, ma da solo e non avvicinandosi a Jessica come sosteneva la cantante.

Luca, nonostante abbia affermato di aver fatto una cosa normalissima, si è vergognato molto di raccontare questo episodio intimo in diretta.

Luca ha ragione quando dice di aver fatto una cosa normalissima, tuttavia è innegabile che con il suo atteggiamento abbia illuso Jessica.

Lo sfogo di Jessica

Sono felice perché ho capito che fuori il pubblico vede tutto ed è sovrano, hanno visto anche i pezzi di Scottex che giravano tra i letti. Ho capito perché mi hai fatto quel voltafaccia improvviso, una matita e un foglio ti hanno detto di avvicinarti a Helena. Non hai abbindolato una donna? Chiunque sarebbe caduta. Sapevi che ero infatuata di te, te l’avevo detto. Sotto le lenzuola mi abbracciavi mentre dormivo, mi venivi sopra. Ti sei strusciato addosso a me, poi ho visto che sei caduto anche in basso. Stai giocando da quando sei entrato.

La scheda di Luca

Luca Calvani, 50 anni, è un modello e attore originario di Prato.

Dopo il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York per lavoro, iniziando parallelamente a studiare recitazione all’Actor’s Studio. In Italia frequenta l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Nel 2000 debutta in tv in un episodio di Distretto di polizia, e al cinema partecipando al film Al momento giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Nel 2001 ha un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, compare in un episodio della serie americana Sex and the City e in due puntate della soap opera Così gira il mondo.

Nel corso della sua carriera, prende parte a diverse fiction italiane, Don Matteo, Carabinieri e Tutti pazzi per amore, ma anche a diversi titoli internazionali come Beautiful.

Nel 2011 partecipa al film To Rome with Love diretto da Woody Allen ed è impegnato con la fiction Sposami. In tv conduce Effetto sabato (2008), su Rai 1, nel 2006 ha vinto l’Isola dei famosi ed è anche inviato per Ogni mattina (2020/2021), su TV8.

Nel 2023 è uno dei tre giudici della trasmissione Cortesie per gli ospiti su Real Time. L’anno scorso debutta alla regia del film Il cacio con le pere.

Ha una figlia, Bianca, nata nel 2009 da una precedente relazione. Oggi ha messo temporaneamente da parte la recitazione e cura un piccolo agriturismo in Toscana insieme al compagno.