“Nuovo scossone!”, ex concorrente del Grande Fratello vuole rientrare nella Casa: l’appello

Francesca De André non ha mai fatto mistero del suo desiderio di tornare al Grande Fratello, nonostante la partecipazione del 2019 le sia costata parecchi guai, tra cui una querela e una serie di vicende giudiziarie che l’hanno segnata profondamente. A dichiararlo è stata lei stessa, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, dove ha confidato: “Ora voglio rientrare al Grande Fratello e dare di nuovo uno scossone”.

Nel 2019, Francesca aveva sicuramente dato una scossa al reality, creando dinamiche forti e momenti di tensione. Non solo ha affrontato la querela, ma ha anche dovuto gestire la visita del suo ex compagno, Giorgio Tambellini, il quale è stato successivamente denunciato dalla stessa Francesca e condannato dal Tribunale a tre anni e tre mesi per maltrattamenti.

La storia tra Francesca e Giorgio ha avuto un impatto non indifferente sul pubblico del Grande Fratello. Il loro continuo tira e molla ha caratterizzato anche le apparizioni successive a Live Non è la d’Urso e Domenica Live.

Secondo Francesca, i segnali di un comportamento fuori controllo erano già evidenti prima del suo ingresso nella Casa. “Prima di entrare al Grande Fratello l’ho chiamato e mi sono accorta che non era lucido, ma mai avrei pensato che la nostra storia sfociasse nella violenza”, ha confidato.

Ha poi aggiunto che, durante il programma, Giorgio si era mostrato fisicamente aggressivo nei suoi confronti, tanto da venire allontanato dagli autori: “Anche al Grande Fratello è stato aggressivo fisicamente nei miei confronti, non era lucido ed è stato allontanato”.

Il ritorno di Francesca al Grande Fratello: cosa aspettarsi?

Alla luce delle esperienze passate e delle dichiarazioni fatte, un eventuale ritorno di Francesca De André al Grande Fratello potrebbe portare nuovi colpi di scena. La sua partecipazione non sarebbe di certo priva di aspettative, considerata la personalità forte e le vicende che l’hanno coinvolta.