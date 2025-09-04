Scoppia lo scontro social tra Adinolfi e Tina Cipollari (FOTO)

Tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari è iniziato un acceso scambio di battute sui social. Tutto è partito dopo la candidatura di Adinolfi per entrare nel cast di Uomini e Donne avvenuta a CasaLollo, suscitando la reazione pungente dell’opinionista storica del programma, che ha commentato: “No grazie siamo al completo”.

La replica di Mario Adinolfi a Tina Cipollari

Il confronto tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari è diventato subito virale. La vicenda ha preso il via quando, durante un’intervista a Casa Lollo, il giornalista ha dichiarato il suo desiderio di diventare opinionista a Uomini e Donne. Adinolfi ha detto: “Il mio sogno professionale è quello di essere come Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile del programma, proprio come lei lo è per Tina Cipollari. Magari potrei anche dire qualcosa in più. Insomma, la mia ambizione è fare la seconda voce a Uomini e Donne”.

Queste parole hanno rapidamente fatto il giro della rete, arrivando anche all’attenzione di Tina Cipollari. L’opinionista, con la sua consueta ironia, ha risposto con un commento secco: “No grazie, siamo al completo”.

Il botta e risposta continua

Il commento di Cipollari non è stato ben accolto da Adinolfi, che ha deciso di rispondere a sua volta, dando così il via a un acceso botta e risposta sui social. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha affermato: “Non è saggio mostrare così apertamente la paura del cambiamento. Prima o poi le posizioni di rendita finiscono per tutti. Questo Paese è divertentissimo, uno fa una battuta con il sorriso sulle labbra nello spazio gestito dall’ottimo Lorenzo Pugnaloni (“Vorrei fare la seconda voce maschile a Uomini e Donne, il secondo di Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è di Tina Cipollari”) e le baronie televisive subito prendono d’aceto, temono, si blindano. Tranquilla Tina, il tuo regno trash resta intangibile, certe vette non sono raggiungibili. God save the Queen. Quando però Maria vorrà far volare un po’ più in alto alcuni programmi di cui io sono fan sfegatato ma che dopo anni possono e forse persino devono farlo, io mi propongo di darle qualche idea. Gratis o meglio pro bono, come si dice, cioè per il bene. Del Paese”.

Al momento Tina Cipollari non ha ancora risposto a questa nuova provocazione e non si sa se deciderà di intervenire nuovamente. Quel che è certo è che la discussione sta facendo molto parlare gli utenti sul web.