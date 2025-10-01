Scoppia l’amore a Ballando? Parla Selvaggia: “Io so che..”

Nuovi amori, simpatie nascenti e dinamiche da tenere d’occhio. La nuova edizione di Ballando con le Stelle ha appena acceso i riflettori ma già si vocifera di flirt dietro le quinte. A chiarire – o forse a rendere il quadro ancora più interessante – ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, intervistata da Valentina Gambino per Gay.it, dove ha commentato alcuni gossip che ruotano attorno allo show di Rai1.

Tra le voci più insistenti, quella su una presunta “simpatia” tra Andrea Delogu e Nikita Perotti (clicca qui per la reazione della Delogu al gossip), coppia in gara che però, a quanto pare, non convince del tutto Selvaggia.

“No. Devo dire che nella prima puntata li ho visti un po’ sottotono, ma non in pista: lì sono stati molto bravi ed energici. Fuori pista, però, mi sono sembrati poco amalgamati, come se non si piacessero abbastanza. Poi magari ho un’impressione sbagliata. Ho avuto la sensazione che fossero reciprocamente poco contenti di essere lì. Nikita è anche giovane come concorrente, non solo anagraficamente: è a Ballando da poco e la sua personalità non l’ho ancora ben capita.”

Le indiscrezioni sulle nuove coppie, Selvaggia dice la sua

Quando le viene chiesto se conferma le indiscrezioni lanciate da Giovanni Ciacci e Rossella Erra a La Volta Buona di Caterina Balivo, Selvaggia risponde con la solita schiettezza: “La nascita di due coppie? Io so che si vocifera di una grande intesa tra Rosa Chemical e la sua ballerina. E qualcuno diceva che ci fosse una simpatia tra Andrea e Nikita, ma io non ci credo, onestamente. Non rimane molto altro, a meno che non pensiamo a Chiquito e Marcella Bella (e non credo…), o a Pasquale e d’Urso, ancor meno… Pernice è felicemente accasato con Bianca Guaccero. Favilla ha avuto un figlio. Nuove coppie non lo so… diciamo nuove simpatie.”

Nessuna conferma, ma nemmeno una vera e propria smentita. E intanto la macchina del gossip si mette in moto. Come da tradizione, Ballando con le Stelle non è solo una gara di ballo, ma un palcoscenico dove si muovono emozioni, rapporti e, talvolta, scintille romantiche.