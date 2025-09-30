Scoppia la passione a Ballando con le Stelle 2025, di chi si tratta

Scoppia la passione a Ballando con le Stelle 2025?

Due nuovi amori e una rottura a Ballando con le Stelle: cosa succede in questa edizione, scoppia la passione?

Milly Carlucci sembra avere un talento segreto da Cupido: in venti edizioni di Ballando con le Stelle ha visto sbocciare numerose relazioni tra maestri e concorrenti. Da Rosolino e Titova, a Stokholma e Madonia, fino a coppie più recenti come Arisa e Vito Coppola o Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Relazioni nate dietro le quinte, tra le prove, gli spostamenti e i momenti di relax. E anche quest’anno, sembra, qualcosa si sta muovendo.

In un talk su “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo e intitolato “segreti e retroscena”, sono emerse indiscrezioni interessanti da parte di Giovanni Ciacci e Rossella Erra. Ciacci ha affermato che già due relazioni sarebbero nate dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico, e che ci sarebbe anche una rottura recente: “Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single”.

I nomi in questione, di chi si tratta?

Quando Balivo ha iniziato a fare dei nomi – citando concorrenti come Andrea Delogu e Rosa Chemical – Ciacci ha lasciato intendere che fosse vicina alla verità: “Sui flirt diciamo che ci sono arrivati, ma sulla rottura nessuno se lo immagina”.

Rossella Erra ha confermato la versione di Ciacci, ma anche lei ha preferito evitare di fare i nomi in questo momento: *“Era impensabile e invece è successo. Però c’è da dire che il ballo ti fa venire voglia di scoprire altro e ci sono dei sentimenti che sono nati. Scopri oggi, scopri domani… i nomi io non posso farli adesso, li farò quando ci saranno le prove. Però sono notizie belle”*.

Resta l’interrogativo: saranno Rosa Chemical e Erika Martinelli una delle nuove coppie nate a Ballando? Solo il tempo – e le prove – riveleranno le identità coinvolte e quanto queste relazioni influenzeranno le dinamiche del programma.