Scoperta la lite tra Pamela Prati e Signorini: cos’è successo

Pamela Prati e la lite segreta con Signorini

Ilary Blasi qualche tempo fa ha raccontato di aver avuto un acceso scontro con Alfonso Signorini, culminato anche in una denuncia. Ma a quanto pare, non è stata l’unica donna del mondo dello spettacolo ad aver avuto un episodio simile con il direttore del settimanale Chi. Stavolta è Pamela Prati a svelare un retroscena inedito.

In occasione dei 30 anni della rivista Chi, la showgirl ha ripercorso il suo rapporto con il magazine e con lo stesso Signorini. Ha condiviso momenti belli, ma anche uno scontro particolarmente doloroso, nato da un servizio che coinvolgeva la sua famiglia. Una vicenda che, per fortuna, si è poi conclusa con le scuse del direttore.

“Devo raccontare una cosa inedita. Ci sono anche state delle arrabbiature. Una volta un servizio tocca la mia famiglia e io resto malissimo. Vanno nel mio paese di origine e fanno parlare gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre. Ci rimango male, malissimo. Perché la famiglia non si tocca. Non si può parlare senza sapere, non si può giudicare senza conoscere. Mi arrabbio tanto, lo dico chiaro. Alfonso capisce e mi chiede scusa, io apprezzo. E lì vedo la sua grandezza: che non sta nel non sbagliare, nessuno può farlo, neppure io (scusate, ma mi andava una battuta). La grandezza sta nel saper riconoscere l’errore. Con “Chi” rido anche. Soprattutto, direi. Quante volte faccio arrabbiare i paparazzi, quante volte giochiamo a rincorrerci. Io scappo, loro mi trovano, mi nascondo e poi rido”.

Ci ricasca, non è la prima volta

La tensione tra Pamela Prati e Alfonso Signorini però non è una novità assoluta. I due si erano già scontrati durante la prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. Dopo la squalifica della showgirl, Signorini — allora opinionista del reality — non risparmiò le critiche.

“Sono onesto e nella casa non ho visto la donna che conosco da tanto tempo. Hai spaccato il microfono, hai detto ‘portatemi le valigie e chiamatemi un taxi’. Non è bello dire queste cose. Ma chi sei? Le valigie te le porti da sola!“.

Pamela non ci stette a passare per quella che non è e la sua replica rimase nella memoria collettiva come uno dei momenti più iconici del trash televisivo: “Questo è Signorini che fa così, non io! Io ho sempre fatto anche le pulizie nella casa del GF Vip. Questa non te la passo. Le valigie me le porto io, le ho prese io. Me ne devo stare zitta? Stai zitto tu! Alfonso sai qual è il tuo ruolo? L’opinionista che dice solo tante cavolate“.