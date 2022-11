Durante una conversazione in giardino tra donne, comprese le ex positive Wilma Goich e Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, in maniera molto candida, ha sferrato uno scoop inaspettato sul conto di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ha lasciato Antonella Fiordelisi a bocca aperta.

Giaele e lo scoop su Micol e Tavassi

Quella che sembrava essere una serena chiacchierata tra amiche, si è trasformata in un momento di pettegolezzo inaspettato. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Giaele che ha svelato:

E da quello che io ho visto si sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si sono baciati… Lei non è una tipa che bacia.

“Baciati in che senso?”, ha domandato Antonella dubbiosa. “Con Edoardo”, ha ribadito Giaele. “Ah, così?”, ha aggiunto la Fiordelisi stupita dalla rivelazione. “Sì, più volte oggi”, ha ribattuto la De Donà. “Ah, abbiamo uno scoop. Grazie!”, ha proseguito ironica Antonella. Giaele ha quindi proseguito e rivolgendosi a Wilma ha aggiunto:

Lei con me su Edoardo ovviamente non si è mai tanto esposta ma vedo che comunque con Edoardo… le piace! Può anche dirmi no ma… sì!

La Goich tuttavia ha spiegato di avere dei dubbi sul reale interesse della Incorvaia per Tavassi, ed anche Antonella ha commentato il gossip: “A lei piacerebbe più Daniele, ma lui sta sulle sue”, ha aggiunto la Fiordelisi. QUI il video della chiacchierata