Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, scontro dopo la diretta del GF: spunta (ancora) il guru della moda

La puntata del Grande Fratello di ieri sera ha riservato sorprese inaspettate. Dopo settimane di silenzio sul misterioso “guru della moda”, Lorenzo Spolverato ha riacceso il dibattito con un commento pungente rivolto a Luca Calvani subito dopo la diretta.

Lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani

Durante la diretta, Lorenzo ha insinuato che Luca avesse ricevuto suggerimenti da Enzo Paolo per avvicinarsi a Helena. Spolverato ha detto, così come riportano i colleghi di Biccy.it: “Jessica ha insinuato che Enzo Paolo ti abbia suggerito di avvicinarti ad Helena. Tu dici di no, però nella clip si è visto che Enzo Paolo ti faceva leggere qualcosa in un bigliettino. Eh vabbè eravate soli, cosa possiamo saperne noi che ti stava parlando solo di coreografie?”.

La risposta di Luca non si è fatta attendere: “Senti, pensa quello che vuoi. Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda”.

Lorenzo ha prontamente replicato, negando qualsiasi legame con il mondo della moda:

Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no figurati, ha ben altro a cui pensare. Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato. Io sono stato preso mentre ero in un reparto dei surgelati e mi hanno notato. Comunque ho sempre detto di no a tutto quindi non capisco cosa possano aver detto.

Il coinvolgimento di Saro Mattia Taranto

Le voci su un presunto legame tra Lorenzo e il mondo della moda non sono nuove. Già lo scorso novembre, Alfonso Signorini aveva menzionato un possibile incontro tra Lorenzo e un personaggio del fashion. Successivamente, il settimanale Nuovo Tv ha pubblicato un’intervista a Saro Mattia Taranto, stilista che ha dichiarato di aver trascorso una serata con Lorenzo, affermando di averlo persino baciato.

Pamela Petrarolo difende Lorenzo

Anche Pamela Petrarolo ha voluto dire la sua, cercando di calmare le acque:

Ma sarà qualcuno che cerca delle attenzioni. Tu devi stare tranquillo perché delle volte si inventano delle cose fuori per avere un attimo di popolarità ed essere chiamati.

La questione del “guru della moda” rimane avvolta nel mistero, ma il confronto tra Lorenzo e Luca ha sicuramente acceso i riflettori su dinamiche inedite. Riusciranno i concorrenti del Grande Fratello a chiarire la situazione o ci saranno ulteriori colpi di scena?