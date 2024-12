Scontro di fuoco al Grande Fratello: Maria Monsè contro Ilaria Galassi, clamorose accuse

La Casa del Grande Fratello continua a essere teatro di conflitti accesi, e questa volta i protagonisti sono Maria Monsè e Ilaria Galassi. Durante una conversazione informale nella zona beauty, Maria Monsè si è lasciata andare a rivelazioni sorprendenti che potrebbero innescare nuove polemiche.

Aria tesa tra Maria Monsè e Ilaria Galassi

“Le ho fatto fare trattamenti gratis, le punturine sul viso” ha dichiarato la Monsè, riferendosi a un episodio in cui avrebbe aiutato la Galassi a migliorare il proprio aspetto grazie a un chirurgo estetico di sua conoscenza.

Le accuse di Maria Monsè: “Ho le prove”

Secondo quanto raccontato, Maria Monsè avrebbe messo in contatto Ilaria Galassi con un suo medico per interventi estetici, non senza un pizzico di amarezza: “Ho i messaggi che lo dimostrano” ha aggiunto, mostrando sicurezza nelle sue parole. Tuttavia, la conversazione è stata improvvisamente interrotta dalla regia, lasciando i telespettatori con molte domande senza risposta.

Quale sarà la reazione di Ilaria Galassi?

Il silenzio di Ilaria Galassi sulla questione non fa che alimentare dubbi.. Come reagirà quando verrà a conoscenza delle accuse? E soprattutto, ci sarà un confronto diretto tra le due nella nuova puntata di stasera?