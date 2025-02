“Neg*a”, scivolone Rettore: smarrimento di Loredana Errore (e la replica da applausi), il video è virale

Ieri sera, durante la quarta puntata di Ora o mai più, Donatella Rettore ha commesso una gaffe che ha lasciato il pubblico e i colleghi di giuria senza parole. Commentando l’esibizione di Loredana Errore, la cantante e giudice ha utilizzato un termine considerato offensivo e razzista, scatenando un momento di forte imbarazzo in studio.

La gaffe di Donatella Rettore: “Mi sembravi una neg*a”

Loredana Errore e Marco Masini hanno duettato sulle note di La notte di Arisa, conquistando giudici e pubblico con una performance intensa e carica di emozione. La voce potente e il vibrato di Loredana hanno colpito tutti, tanto da farle vincere la puntata con voti altissimi. Tuttavia, è stato il commento di Donatella Rettore a rubare la scena.

Dopo l’esibizione, Donatella Rettore ha elogiato Loredana Errore: “Mi sei piaciuta tanto, ma non piangere perché odio i piagnistei. Nella vita si piange troppo, stasera si fa festa. Hai cantato molto bene. Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una nega. Una voce nera, scura, bella, 9”.

Il termine utilizzato dalla Rettore ha immediatamente creato un clima di tensione in studio. Loredana Errore ha risposto con eleganza ma fermezza dopo essersi guardata intorno, smarrita: “Sicuramente una voce black, non nega. Nega non è una bella parola”. Marco Liorni ha cercato di mantenere il clima sereno con un “Le è scappato”, mentre la Rettore ha cercato di aggiustare il tiro: “Ho detto una voce nera”.

La gaffe di Donatella Rettore non è passata inosservata sui social, dove gli utenti hanno fatto rimbalzare il video in questione.