Questo Grande Fratello sta cercando di essere politicamente corretto. Proprio in queste ore l’argomento è stato trattato da Heidi Baci, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e la prima ha confessato di aver fatto uno scivolone.

Lo scivolone di Heidi Baci al Grande Fratello: “Fuori ci sarà un macello!”

La 26enne ha raccontato in Casa di aver guidato mentre stava al telefono e, per via di questa rivelazione, si è convinta che fuori stesse succedendo un macello, ecco cosa riportano i colleghi di Biccy.it:

Capisco le vostre preoccupazioni. Anche io ho sbagliato, ho fatto una gaffe grave. Ho detto che ho usato il telefono mentre guidavo. Questa cosa, se esce, potrebbe avere conseguenze negative. Scriveranno che Heidi fa una cosa pericolosa, che mette a rischio la vita degli altri. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi, basta una parola fuori posto e si rischia di essere criticati. Non c’è più libertà di espressione totale. C’è sempre qualcuno che si offende, per qualsiasi cosa. È difficile capire chi offendiamo, perché ognuno ha i suoi valori e le sue sensibilità.

Tuttavia, la prima rivelazione non era stata mandata in onda a differenza della seconda: Signorini la rimprovererà in diretta? Vedremo!