Dayane Mello durante la Fazenda ha fatto uno scivolone che non è passato inosservato al popolo dei social ed anche i fan più accaniti hanno – giustamente – ripreso. Parlando di Rico Melquiades, l’influencer che poco tempo fa si è scagliato contro di lei aggredendola verbalmente, ha fatto un discorso che non è stato molto apprezzato.

Lo scivolone di Dayane Mello: il web l’accusa di omofobia

Dayane stava parlando di Rico, concorrente apertamente gay, che durante la Fazenda l’ha trattata male in più di una occasione. Commentando l’atteggiamento nei suoi confronti, anche per rabbia, ha affermato che si comporterebbe in questo modo perché è invidioso di lei e vorrebbe essere una donna.

La Mello è stata anche più “colorita” aggiungendo: “Vorrebbe avere la fig*”. Personalmente non credo minimamente che Dayane sia omofoba, e lo ha dimostrato in più d’una occasione.

E’ anche vero che con gli scivoloni ancora non ha imparato a convivere e dovrebbe fare più attenzione alle parole, specie quando si tratta di contesti televisivi di ampia visione come questo.

Ecco il VIDEO.