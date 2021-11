Il “triangolo” con protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ha creato notevole scompiglio dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip, specie dopo le ultime dinamiche.

Tra coloro che si sono espressi in merito, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Claudia Dionigi, oggi felicemente fidanzata con Lorenzo Riccardi. La biondina ha parlato di “teatrini” e “falsità”, dicendo la sua nella storie di Instagram:

Dopo questo teatrino perché solo un teatrino può essere… non guarderò più questo Grande Fratello Vip! Il mio modesto parere? Mai visto così tanto schifo e tanta falsità! Ma dai ragazzi, ma come se fa! Per non parlare del massaggio altruistico!