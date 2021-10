Qui gatta ci cova. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono mostrati sempre più vicini e affiatati ed hanno (quasi) dormito insieme.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini (ma si tratta di uno scherzo)

A quanto pare, la forte intesa tra i due sarebbe frutto di uno scherzo organizzato da Sophie con la complicità di Alex Belli proprio ai danni di Gianmaria Antinolfi, così come ci raccontano gli amici di Twitter:

E’ uno scherzo che Alex e Sophie stanno facendo a Gian per metterlo alla prova e lo hanno detto anche a Soleil e lei rideva. È stato organizzato prima della diretta mentre erano chiusi nelle camere all’incirca verso le 18:30-19:30.

— Simona (@SDevinu) October 9, 2021



Dopo aver provato a dormire vicina all’ex di Soleil (e Jessica), la ex tronista di Uomini e Donne ha optato per il salone nonostante il posto libero accanto ad Ainette Stephens (dove inizialmente avrebbe dovuto dormire Lulù ma si è rifiutata per non “soffocare” Manuel presente nella stessa stanza).

Sapete come si dice? “Scherzando, scherzando…”.