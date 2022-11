Edoardo Tavassi ha portato una boccata d’aria fresca nella Casa del GF Vip. Stanotte, per esempio, ha mandato in panico letteralmente tutti i concorrenti mettendo in piedi uno scherzo.

Scherzo al GF Vip, Edoardo Tavassi finge la squalifica

Edoardo, con la complicità della nostra amatissima regina delle televendite, ha fatto credere al resto dei vipponi di essere stato squalificato (parlando di una comunicazione da ricevere nel corso della prossima diretta di giovedì sera).

“E’ successo un caso. No, non te l’hanno detto ma per favore… ascolta! Ma magari non succede niente e ti fanno solo la ramanzina. Non lo dicono mai prima. Non lo dire più”, ha affermato Patrizia Rossetti cercando di confortarlo.

Edoardo Tavassi, facendo finta di piangere, ha aggiunto:

Me l’ha detto che esco. Mi ha pure detto cosa avrei detto… giovedì ci sarà la cosa e diranno di chiedere scusa ed io abbandono la Casa. Me l’ha fatto sentire…

I concorrenti erano tutti sconvolti e, dopo aver saputo dello scherzo, hanno bonariamente mandato a quel paese il coinquilino.