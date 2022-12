Charlie Gnocchi sta perdendo punti (chissà quando li aveva mai guadagnati…) nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo uno scherzo messo in piedi da Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Antonino Spinalbese, l’inviato di Striscia avrebbe perfino chiesto provvedimenti in confessionale.

Charlie è stato legato e gli altri gli hanno infilato un calzino in bocca. E se Gnocchi inizialmente è stato allo scherzo, successivamente il fratello di Gene si è lamentato perfino in confessionale chiedendo provvedimenti.

“Prima ci sta allo scherzo e dice di metterlo sul biliardo e di mettergli un calzino in bocca e poi rigira la frittata dicendo che è passato male e che lo scherzo era di cattivo gusto. Non va bene questo”, ha spiegato Tavassi.

Edoardo si è confrontato pure con il diretto interessato:

Tu ridevi, te lo giuro su mia madre! Il calzino da solo te lo sei in bocca Charlie, non prendermi per il cul*. ‘Mettetemi sul biliardo’ hai detto, uno che cazz* deve capì. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice…Tu hai dato feedback positivi, eri complice del gioco.