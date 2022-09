Scherzi a Parte, “scherzo finito malissimo” per una ex concorrente del GF Vip: ecco di chi si tratta

Alla vigilia della seconda puntata di Scherzi a parte, la trasmissione condotta da Enrico Papi su Canale 5 ed in onda domenica 25 settembre, emerge una indiscrezione su una delle protagoniste dei prossimi appuntamenti. Lei è una ex gieffina ed a quanto pare il suo scherzo sarebbe stato caratterizzato da alcuni momenti di tensione.

Scherzi a parte, scherzo a ex Vippona finito malissimo

Nei giorni scorsi l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva svelato un’anticipazione ghiottissima sulla nuova edizione di Scherzi a parte:

In una delle puntate che andranno in onda ci sarà uno scherzo finito malissimo ad un personaggio molto discusso di queste ultime settimane!

Il personaggio in questione, a detta dello stesso Venza, sarebbe Adriana Volpe. Ecco cosa ha svelato oggi:

Vi ricordate qualche giorno fa? Vi avevo accennato ad uno scherzo finito malissimo! Bene, si tratta dello scherzo fatto ad Adriana Volpe! Uno dei protagonisti dello scherzo sarebbe finito in ospedale…

Non è ancora chiaro quando andrà in onda lo scherzo alla Volpe ma non sarà nella seconda puntata di domani, dal momento che secondo le anticipazioni le vittime dei nuovi scherzi saranno Lory Del Santo, Marcell Jacobs, Enzo Miccio, Jo Squillo e Ricky Tognazzi – con la complicità di Simona Izzo.