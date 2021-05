Scherzi a Parte di Enrico Papi ritorna con due ex del GF Vip tra le ospiti: prime vittime

Lo storico varietà di Canale 5, Scherzi a parte, sta per fare ritorno in tv. A spuntarla nel ruolo di conduttore alla fine è stato Enrico Papi che ha avuto la meglio su Alessia Marcuzzi, inizialmente data come nome certo del programma. Dopo la fortunata esperienza a Tv8, dunque, Papi torna direttamente sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Scherzi a Parte, la nuova edizione: due ex GF Vip tra le ospiti

Ma passiamo alle prime anticipazioni sulla nuova edizione di Scherzi a parte, fornite dall’affidabile TvBlog. Le puntate del varietà dovrebbero essere in tutto sei e potrebbe andare in onda a partire dal prossimo settembre nella prima serata domenicale di Canale 5 (al posto ciò dell’ormai inesistente Live Non è la d’Urso).

Proprio in questi giorni si stanno registrando i primi appuntamenti dello show con Enrico Papi che resterà conduttore in solitaria ma affiancato da alcuni noti volti femminili. Tra questi secondo quanto svelato dal portale di Blogo dovrebbero esserci due volti noti del GF Vip.

Si tratta di Elisabetta Gregoraci, reduce dall’ultima edizione del reality di Canale 5 e che potrebbe prender parte a due puntate. Altro nome certo è quello di Antonella Elia, anche lei ex gieffina e nella passata edizione opinionista in studio insieme a Pupo (anche se per entrambi ormai il ruolo sembra essere sfumato). La stessa Antonella sarebbe stata vittima di uno scherzo registrato diversi mesi fa.

Le figure femminili che ruoteranno attorno allo show, però, dovrebbero essere diverse. Tra le vittime degli scherzi messi a segno, secondo TvBlog, ci saranno Manuela Arcuri (registrato a Cinecittà World), Andrea Roncato (in questo caso registrato durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), un altro ancora coinvolgerà Valeria Marini (con la “partecipazione speciale” di bambola gonfiabile per adulti).