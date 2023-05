Nel corso della prima serata di ieri, 6 maggio, è andata in scena la semifinale di Amici 22, durante la quale oltre a conoscere i quattro finalisti ufficiali abbiamo assistito anche a due eliminazioni. Gli eliminati della penultima puntata dell’edizione sono stati la ballerina Maddalena ed il cantante Aaron. Qualcuno però, ha ‘accusato’ il programma di aver tagliato alcune scene importanti.

“Scene tagliate ad Amici 22”: cosa sarebbe successo con Maddalena

In particolare, durante la messa in onda di Amici 22, proprio in occasione dell’eliminazione di Maddalena, qualcuno su Twitter ha evidenziato quello che sarebbe accaduto nel corso della registrazione, avvenuta appena poche ore prima della messa in onda della puntata.

Secondo la testimonianza in questione da parte di un utente che sarebbe stato presente nel corso della registrazione di Amici 22, Maddalena in puntata avrebbe avuto un momento di sconforto dopo aver perso la sfida contro Mattia, ma la scena sarebbe stata tagliata.

Nel dettaglio, sarebbero state censurate le sue lacrime, in seguito alle quali Maria De Filippi sarebbe intervenuta per consolarla. Una scena che tuttavia non sarebbe stata poi trasmessa: “Hanno veramente tagliato la parte dove Maddalena piangeva e le ha fatto una domanda tanto per compassione, che schifo”, ha contestato su Twitter l’utente.

hanno veramente tagliato la parte dove maddalena piangeva e maria le ha fatto una domanda tanto per compassione, CHE SCHIFO — – (@rednucler) May 6, 2023

Tuttavia, incalzato su cosa Maria le avesse chiesto, non ha fornito ulteriori precisazioni.

E’ certamente probabile che i presunti tagli siano stati necessari ai fini della durata della puntata, dunque per mera necessità di montaggio, e sicuramente non per fare un torto alla giovane concorrente eliminata nel corso della semifinale.